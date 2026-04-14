El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Moguer se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

A lo largo del día, el sol brillará con fuerza, y las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 88%, siendo más alta durante las primeras horas del día y disminuyendo conforme avance la jornada. Esto generará un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

El amanecer se producirá a las 07:53, y el ocaso será a las 21:01, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en el jardín.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor, aprovechando el buen tiempo y la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.