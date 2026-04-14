El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, la humedad se situará en un 55%, aumentando hasta un 72% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más agradable en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, predominando la dirección norte. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el sol, hará que el tiempo sea muy agradable para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Martos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar del entorno natural.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.