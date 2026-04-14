El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica se mantendrá confortable durante la mayor parte del día. La combinación de un cielo despejado y una humedad relativamente baja contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 14 km/h. Durante las horas de la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando las temperaturas se aproximen a los 21 grados .

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Marchena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo son ideales para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un mínimo de 17 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 20:55, marcando el final de un día soleado y agradable. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila y placentera.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.