El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo poco nuboso durante la noche y completamente despejado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 13 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 24 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo hasta un 32% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser moderada gracias a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h desde el norte en las horas de la tarde. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 7 y 13 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que es un momento ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El amanecer se producirá a las 07:51 y el ocaso será a las 20:58, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado promete un día ideal para salir y disfrutar de la belleza de Mairena del Aljarafe.

En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.