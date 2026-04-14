El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo agradable y templado.

La humedad relativa comenzará en un 59% y disminuirá a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, cuando se espera que esté alrededor del 38%. Esto significa que, aunque la mañana puede sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde será más seca y cálida, perfecta para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más ligero, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Mairena del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia hacen que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:57, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día espléndido. La temperatura comenzará a descender después de las 20:00, pero se mantendrá en niveles agradables, alrededor de 14°C, lo que permitirá disfrutar de la noche sin necesidad de abrigarse demasiado.

En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar de Mairena del Alcor, con un tiempo perfecto para salir y aprovechar al máximo el entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.