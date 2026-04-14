El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad. A lo largo del día, se mantendrá esta tendencia, con un cielo completamente despejado que se extenderá hasta el ocaso, previsto para las 20:52.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 10 y 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 19 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 57% y descenderá hasta un 39% hacia el final del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, haciendo que la temperatura se sienta más fresca.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de un café en una terraza al aire libre.

Es importante destacar que, aunque las condiciones meteorológicas son favorables, se recomienda a los ciudadanos protegerse del sol, especialmente durante las horas pico, cuando la radiación solar puede ser más intensa. Usar protector solar y mantenerse hidratado será clave para disfrutar de este espléndido día.

En resumen, Lucena vivirá un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en un momento ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.