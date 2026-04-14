El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados a media mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se prevé que la humedad se mantenga en niveles aceptables, oscilando entre el 34% y el 77% a lo largo de las diferentes horas del día. Esto significa que, aunque el ambiente será seco, no se sentirá incómodo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, predominando de direcciones como el oeste y el noreste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:56 horas. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.