El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente favorables para Linares. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas que oscilarán entre los 12 y 17 grados .

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un leve incremento en la nubosidad, aunque no se anticipan precipitaciones. La humedad relativa comenzará en un 46% por la mañana y se mantendrá en torno al 44% durante la tarde, lo que sugiere un ambiente seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el norte, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, los pronósticos indican un 0% de posibilidad a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:49 horas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una cena en una terraza.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.