El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 69% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 95% durante la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 55% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h a las 10:00 horas. Este viento moderado puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el transcurso del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los cielos despejados permitirán disfrutar del sol y de un tiempo primaveral. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un agradable 21 grados , lo que hará que sea un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a 19 grados a las 8 de la tarde y 17 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Lepe puedan disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:03 horas.

En resumen, el tiempo de hoy en Lepe se presenta como una jornada ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.