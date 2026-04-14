El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 88%, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad moderados hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. La dirección del viento variará, predominando del norte y noroeste, lo que podría aportar una sensación de frescura en los momentos más cálidos del día. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente entre la mañana y la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

El orto se producirá a las 07:51, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 20:58, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea especialmente placentera, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.