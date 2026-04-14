El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 19 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será notable, especialmente en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. La sensación térmica será confortable, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas que oscilarán entre los 17 y 31 km/h, predominando del norte y noroeste. Estas condiciones de viento aportarán frescura al ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 19 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o simplemente desean disfrutar de un día soleado.

El orto se producirá a las 07:41, brindando una hermosa salida del sol que marcará el inicio de un día espléndido. Por la tarde, el ocaso se espera a las 20:50, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. No olvides protegerte del sol y disfrutar de este hermoso día primaveral.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.