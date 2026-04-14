El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de abril de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 94% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 52% hacia la tarde. Esto contribuirá a que las condiciones sean más agradables para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 12 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.
A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados . Este será el momento ideal para disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades deportivas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 9 de la noche.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean eventos al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un cielo claro.
En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para salir y aprovechar al máximo las actividades que ofrece esta hermosa localidad costera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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