El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del sol. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 10 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados hacia el mediodía, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. La tarde será cálida, con temperaturas que podrían llegar a los 22 grados, lo que hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de un paseo por la playa o un almuerzo en una terraza. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% y descendiendo a lo largo del día hasta alcanzar un 54% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Huelva pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones por la lluvia.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente durante la tarde, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 36 km/h. El viento soplará principalmente del norte y noroeste, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.