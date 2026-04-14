El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta con condiciones mayormente despejadas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 57%, aumentando hasta un 85% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol calienta el ambiente, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 34% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más altas. No se esperan rachas significativas que puedan causar molestias, lo que hace que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave. Es una excelente oportunidad para realizar actividades al exterior, ya sea un paseo por el parque, una reunión con amigos o simplemente disfrutar del sol en casa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.