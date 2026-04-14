El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Esta variación de temperatura sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre, seguido de un tiempo más cálido y agradable durante la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 34% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento moderado será ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Los habitantes de Coria del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Coria del Río. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, será un día ideal para salir y disfrutar de la belleza de la primavera. No olviden protegerse del sol durante las horas más cálidas y mantenerse hidratados mientras aprovechan este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.