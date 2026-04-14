El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y descendiendo gradualmente hasta un 41% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable, sin la incomodidad que a veces puede generar un alto nivel de humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que es bastante manejable y no debería afectar las actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, picnics o actividades deportivas, pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 07:45, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 20:54, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este es un día ideal para salir y disfrutar de la primavera en Córdoba, ya sea explorando parques, realizando actividades deportivas o simplemente disfrutando de un café al aire libre.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.