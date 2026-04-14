El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 14 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 23 grados .
La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 10 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 22 grados a media tarde y culminando en 23 grados hacia las 18:00 horas. Esta variación térmica será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán agradables y propicias para salir a caminar o realizar deportes.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que el ambiente será cómodo y no se prevén sensaciones de bochorno, lo que contribuirá a un día placentero.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 21 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance la tarde. Esta brisa ligera será refrescante y complementará las agradables temperaturas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día completamente seco y soleado.
La salida del sol está programada para las 07:51 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 20:58 horas, brindando una larga jornada de luz natural. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Castilleja de la Cuesta, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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