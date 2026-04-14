El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 69% y alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 45% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 10:00 y las 11:00 horas. Este viento fresco será un alivio ante el aumento de temperatura y ayudará a mantener un ambiente agradable durante el día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, deportes y cualquier tipo de evento al exterior.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:03 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.