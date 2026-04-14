El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Carmona disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en torno a las 18:00 horas, cuando el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas más cálidas. Sin embargo, por la mañana, la humedad será más alta, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 10 y 15 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h. Esto proporcionará un alivio refrescante en las horas más cálidas, haciendo que el tiempo sea más tolerable para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Carmona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 20:57, ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.