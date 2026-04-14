El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a primera hora, descendiendo ligeramente hasta los 10 grados en las primeras horas del día, pero se recuperará rápidamente, alcanzando los 22 grados hacia el mediodía y culminando en 24 grados en la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo a un 31% hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente relativamente seco y cómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 5 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas pico. Este viento ligero proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer, cuando las temperaturas comienzan a descender nuevamente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

El amanecer se producirá a las 07:50, y el ocaso será a las 20:58, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para aprovechar al máximo el día. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades familiares o sociales al aire libre.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Se recomienda aprovechar al máximo este día primaveral, ya que las condiciones son ideales para salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.