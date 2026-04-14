El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones mayormente despejadas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 19 grados hacia la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 37% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será bastante confortable, especialmente para aquellos que planean salir a disfrutar del día.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 6 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda tener precaución con los objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes tienen planes al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 15:00 horas y bajando a 15 grados al caer la noche. La puesta de sol está programada para las 20:52, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en compañía.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, explorar y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.