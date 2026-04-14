El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la noche y completamente despejado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C en las horas más cálidas de la tarde. Este clima primaveral será ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

La humedad relativa comenzará en un 54% a primera hora de la mañana, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose en niveles cómodos, alrededor del 61% por la tarde. Esto sugiere que el ambiente será agradable, sin la sensación de bochorno que a veces acompaña a la humedad alta.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte a una velocidad de 7 a 10 km/h durante la mayor parte del día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de 2 a 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

La salida del sol está programada para las 07:50, y el ocaso será a las 20:57, lo que significa que los habitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando los 22°C hacia las 15:00 y descendiendo gradualmente hacia la noche. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día seco y soleado para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.