El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 13 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles de alrededor del 35% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Sin embargo, se recomienda precaución en áreas expuestas, ya que el viento puede ser más fuerte en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de Bormujos disfruten de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de un día en la terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la tarde y bajando a 13 grados en las horas nocturnas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:58. En resumen, el tiempo de hoy en Bormujos se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un día espléndido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.