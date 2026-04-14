El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% y aumentando gradualmente hasta un 55% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se prevé que se sitúe en torno a los 20 grados . Este aumento de temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 7 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección norte, con ráfagas que alcanzarán hasta 11 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca que será muy apreciada en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:50 horas.

En resumen, Bailén disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es una jornada perfecta para salir a pasear, practicar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.