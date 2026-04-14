El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Baeza se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. A primera hora, la temperatura se situará en torno a los 10 grados , con una ligera brisa del noroeste que alcanzará los 8 km/h. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 14 grados a mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y aumentando ligeramente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la sensación de calor sea más placentera.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15 grados . El viento, que soplará del norte a una velocidad de entre 10 y 15 km/h, podría generar algunas ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. A pesar de esto, no se prevén condiciones adversas, y el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y soleado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:49, un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de Baeza.

En resumen, el tiempo de hoy en Baeza será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechar el sol y disfrutar de la belleza de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.