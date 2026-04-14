El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, en Baena se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 19 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa comenzará en un 50% y se mantendrá en niveles moderados, alcanzando un 45% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea confortable, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, es importante tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar, especialmente para quienes practiquen deportes o actividades en espacios abiertos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares.

La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región. Con el sol saliendo a las 07:43 y poniéndose a las 20:51, los habitantes de Baena podrán aprovechar al máximo las horas de luz, ya sea para paseos, deportes o simplemente para disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar este día soleado y cálido, manteniendo siempre precauciones ante el viento y la exposición prolongada al sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.