El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 21 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 90% en la mañana, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 48% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento del norte también contribuirá a la dispersión de cualquier nubosidad que pueda aparecer, manteniendo el cielo mayormente despejado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay previsiones de chubascos o tormentas, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:03. La noche se presentará tranquila, con condiciones ideales para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.