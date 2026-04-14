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El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ayamonte según los datos de la AEMET

El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 21 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 90% en la mañana, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 48% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento del norte también contribuirá a la dispersión de cualquier nubosidad que pueda aparecer, manteniendo el cielo mayormente despejado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay previsiones de chubascos o tormentas, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:03. La noche se presentará tranquila, con condiciones ideales para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.

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