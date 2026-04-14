El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Arahal disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, sin la presencia de nubes que puedan alterar la claridad del cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados hacia las 06:00. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 21 grados a las 15:00 y manteniéndose en torno a los 20 grados hasta las 18:00. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que caerán a 16 grados hacia las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 39% hacia el final del día. Esto sugiere que el ambiente se sentirá más seco a medida que avance la jornada, lo que es típico en días soleados.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y la presencia de cielos despejados hacen de este un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy será perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.