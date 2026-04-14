El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 13 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa comenzará en un 48% y se incrementará a lo largo del día, alcanzando un 52% hacia la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que la jornada sea muy placentera.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos. La dirección del viento variará, pero se mantendrá mayormente en el cuadrante oeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:51, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.