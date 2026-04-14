El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Almonte se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 22 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 10 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 21 grados a media tarde y llegando a un máximo de 22 grados hacia las 16:00 horas. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 39% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación térmica agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, Almonte disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre. Es un momento perfecto para salir a pasear, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse bajo el sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.