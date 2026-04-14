El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 70% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, situándose en un 56% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, el ambiente se tornará más seco y cómodo a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A mediodía, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y sin interrupciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados a las 9 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:02.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.