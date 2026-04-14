El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá en su mayoría sin nubes. Desde la medianoche hasta la mañana, el estado del cielo será poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:50. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que favorecerá la actividad al aire libre y las reuniones familiares.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados a las 00:00, descendiendo a 10 grados hacia las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 24 grados en las horas de la tarde, alrededor de las 16:00. Esta variación térmica sugiere que es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 34% en las horas de la tarde. Esto indica que el ambiente se sentirá más seco a medida que avance el día, lo que puede ser agradable para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 5 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas más cálidas. Este viento ligero proporcionará una sensación de frescura, especialmente durante las horas de mayor temperatura, lo que hará que el tiempo sea más llevadero.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento ligero que hará que el día sea perfecto para disfrutar del aire libre. No olvides llevar protección solar si planeas estar fuera durante las horas más soleadas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.