El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con mínimas de 5 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance los 16 grados en su punto máximo. Este ascenso térmico será especialmente notable durante las horas centrales del día, cuando el sol esté en su apogeo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en torno al 61%, aumentando ligeramente hasta el 81% en la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya, lo que hará que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas más activas. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. A lo largo del día, las velocidades del viento variarán, siendo más intensas en las primeras horas y disminuyendo hacia la noche.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes planean disfrutar de un paseo o realizar actividades en el campo.

El orto se producirá a las 07:42, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 20:50, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.