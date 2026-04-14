El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que desean disfrutar de un paseo por los hermosos parajes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas más cálidas de la tarde. Esta variación térmica sugiere que es recomendable vestirse en capas, permitiendo así adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo a un 33% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el ambiente será agradable, se sentirá un poco más seco a medida que el día avance, lo que puede resultar en una sensación de mayor calidez durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 26 km/h. Predominará la dirección norte, lo que puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, se espera que en la tarde el viento cambie a dirección sur, manteniendo una brisa suave que hará que el tiempo sea aún más placentero.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no hay riesgo de lluvias, lo que es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para la movilidad y las actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día perfecto para salir a explorar, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse en un parque local.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.