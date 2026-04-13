El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 13 de abril de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 20 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando temperaturas agradables a medida que avanza la jornada. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 13 grados, que descenderá ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que el día avanza, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 29% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad será más alta en las primeras horas del día, alcanzando un 61% a las 06:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y los 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que estas afecten la claridad del día. La puesta de sol se producirá a las 20:56 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral. En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor pueden esperar un día soleado y agradable, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.