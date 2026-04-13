El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a subir de nuevo.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera brisa proveniente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 32 km/h. Aunque el viento puede ser un poco más fuerte en algunos momentos, no se prevén rachas que puedan causar inconvenientes significativos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y descendiendo hasta un 28% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, practicar deportes o simplemente relajarse en una terraza.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los utreranos. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un día soleado, con cielos despejados que permitirán apreciar la belleza del entorno.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 20 grados, lo que hará que la jornada sea ideal para salir a disfrutar de la gastronomía local o participar en eventos culturales que puedan estar programados en la ciudad. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 23:00 horas, pero el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.