El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, se espera un tiempo variado en Úbeda, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos, alrededor del 33% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero el ambiente se tornará más seco conforme avance la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día mayormente seco, con una probabilidad de lluvia del 50% entre las 02:00 y 08:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con apenas 0.1 mm pronosticados. A partir de las 08:00 horas, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el resto del día será mayormente seco.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 46 km/h en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar preparado para un inicio de jornada fresco y con algo de viento. Las condiciones climáticas son propicias para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera el tiempo más cálido y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.