El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados a las 04:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía.

A partir de las 08:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados durante la mañana, con una humedad relativa que rondará el 64%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que el día avanza, la temperatura alcanzará su punto máximo de 21 grados entre las 14:00 y las 16:00, momento en el cual la humedad comenzará a descender, llegando a un 28% hacia las 15:00.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento se intensifique. A partir de las 17:00, se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 18:00.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la presencia de nubes altas, aunque sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del entorno.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00. La humedad relativa aumentará gradualmente, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. En resumen, el día de hoy en Tomares se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.