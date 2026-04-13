El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14°C y 9°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 21°C a las 2 de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en torno al 31% a esta hora, lo que contribuirá a una sensación de confort.

Durante la tarde, especialmente entre las 3 y las 6 de la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a 22°C. Sin embargo, la presencia de nubes altas podría dar un toque de frescura a la atmósfera. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 36% hacia las 5 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 22 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 37 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16°C hacia las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará, llegando a un 49% al final de la jornada, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para paseos y actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.