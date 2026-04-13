El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados a las 6 de la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% y bajando a un 50% a lo largo de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más nuboso, con un incremento en la cobertura de nubes altas. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor de 23 grados , lo que hará que la tarde sea cálida y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará del noroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable ante el calor de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 6 de la tarde y bajando a 14 grados hacia la medianoche.

A medida que el sol se ponga a las 20:57, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las estrellas sean visibles. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 51% a las 11 de la noche. En general, se espera un día agradable en La Rinconada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.