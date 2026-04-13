El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Puente Genil se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente hasta los 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y disminuyendo a un 30% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es aconsejable tener precaución si se planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de un día completamente seco, ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera buen tiempo. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos, así como para realizar actividades familiares.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados a la hora de la cena. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 20:52 horas.

En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones favorables que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.