El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y bajando hasta los 8 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 14 grados a las 5 de la tarde. La sensación térmica será bastante confortable, gracias a la ausencia de precipitaciones y a un nivel de humedad relativa que oscilará entre el 37% y el 69% a lo largo del día. La humedad será más alta en las primeras horas, pero irá disminuyendo conforme avance la jornada.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 18 y 34 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 46 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de la intensidad del viento, no se prevén condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 25% entre las 2 y las 8 de la mañana, pero se espera que a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, esta probabilidad disminuya a cero. Esto sugiere que la posibilidad de lluvia es baja, lo que permitirá que los habitantes de Priego de Córdoba disfruten de un día sin interrupciones climáticas.

La puesta de sol se producirá a las 20:50, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. La temperatura comenzará a descender nuevamente tras el ocaso, alcanzando los 12 grados a las 9 de la noche y cerrando la jornada con 10 grados a las 11 de la noche. En resumen, el día se presenta ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables, lo que invita a disfrutar de la belleza natural de Priego de Córdoba.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.