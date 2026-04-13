El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de abril de 2026, se presenta en Pozoblanco con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% y aumentando gradualmente hasta un 55% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 15 grados .
El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 30 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante este viento, especialmente en áreas abiertas.
A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde-noche, con la aparición de nubes altas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
La temperatura comenzará a descender nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 12 grados hacia las 9 de la noche. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 68% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.
En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo o realizando actividades deportivas al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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