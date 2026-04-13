El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta el atardecer. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se sentirá más intensamente a medida que se acerque la tarde, ofreciendo un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo hasta un 28% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planean actividades al aire libre, ya que el viento podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Esta tendencia seca se mantendrá durante la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia el final del día.

El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso será a las 20:55, brindando un día largo y soleado para disfrutar en Palma del Río. En resumen, se anticipa un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco que favorecerá el esparcimiento y la convivencia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.