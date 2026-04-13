El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana. A las 9:00, se espera que la temperatura baje a 9 grados, pero se mantendrá en un rango agradable durante el resto del día.

A medida que el sol asciende, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un leve incremento en la humedad relativa, que comenzará en un 45% por la mañana y podría llegar hasta un 59% en horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá confortable gracias a la brisa suave que soplará desde el noroeste.

El viento, que alcanzará velocidades de hasta 24 km/h en las horas más activas del día, aportará frescura y ayudará a dispersar cualquier posible nubosidad que pudiera formarse. A lo largo de la jornada, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá observar a las 20:56. La noche será tranquila, con temperaturas que rondarán los 11 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.