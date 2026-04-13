El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 13 de abril de 2026, Osuna se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan frescas, comenzando en torno a los 14 grados y descendiendo ligeramente a 12 grados hacia las primeras horas del día. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% y aumentando gradualmente hasta un 56% en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.
A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para pasear por el campo o disfrutar de un café en una terraza. La humedad relativa disminuirá a lo largo del día, llegando a un 33% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las primeras horas de la mañana. Este viento fresco ayudará a mantener el ambiente agradable, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la mañana.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente y brinden una sensación de bienestar.
Hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados al caer el sol. La puesta de sol está programada para las 20:53, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará tranquila, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.
En resumen, hoy en Osuna será un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
- Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor
- El aviso amarillo deja más barro que agua en Córdoba, aunque la Aemet mantiene la probabilidad de nuevas precipitaciones
- Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: 'Viendo la clasificación, la salvación está conseguida
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
- Académicos y autoridades se reúnen en Lucena para recordar la Batalla de Martín González y su impacto histórico
- Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey
- 67.202 hectáreas de naturaleza en Córdoba: el parque natural de Sierra Morena ideal para una escapada en primavera
- El parking de una discoteca en Córdoba que guarda un secreto de hace 2.000 años