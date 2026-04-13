El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un leve aumento en la humedad relativa, que oscilará entre el 51% y el 70% a lo largo del día. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá agradable, gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcancen hasta 41 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede resultar refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. La dirección del viento se mantendrá mayormente del noroeste, lo que contribuirá a la estabilidad de las condiciones meteorológicas.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, con algunas nubes altas apareciendo en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y poco nuboso, pero sin que esto implique un cambio en las condiciones de temperatura o la posibilidad de lluvia.

La puesta de sol se anticipa para las 20:54 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día mayormente soleado y agradable. En resumen, los habitantes de Morón de la Frontera pueden esperar un día primaveral, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.