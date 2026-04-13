El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Montilla se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 48% hacia el mediodía.

A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del noroeste, alcanzará velocidades de hasta 34 km/h en las horas más activas del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo seco permitirá que se realicen eventos sin la preocupación de un cambio repentino en las condiciones meteorológicas.

En la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque algunas nubes altas podrían aparecer, especialmente hacia el ocaso, que se prevé para las 20:52 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

La noche caerá con temperaturas que descenderán a alrededor de 11 grados , manteniendo un ambiente fresco y agradable. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 60% hacia la medianoche, pero sin afectar la comodidad general.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el día, ya que las condiciones son perfectas para paseos, deportes y reuniones familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.