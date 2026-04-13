El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 18:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 20 grados. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la presencia de nubes que podría dar lugar a un ambiente más fresco.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% por la mañana y alcanzando un 62% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa en las horas más cálidas, aunque se mantendrá dentro de un rango confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 20 y 33 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 45 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Este viento fresco contribuirá a mantener un ambiente agradable, aunque se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso será a las 21:00, lo que proporcionará un día largo y luminoso. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

En resumen, Moguer disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La presencia de nubes altas hacia la tarde y el viento del noroeste aportarán frescura, haciendo de este un día ideal para salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.