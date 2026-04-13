El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de abril de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en la primera hora del día y alcanzando un mínimo de 6 grados hacia el amanecer. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga entre 12 y 14 grados, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde.
La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 45% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% en las horas de la mañana. Este aumento en la humedad, combinado con las condiciones nubladas, podría contribuir a la sensación de frescor en el ambiente. A lo largo del día, la humedad se estabilizará en torno al 37% por la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más seco y cómodo.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 65% de lluvia en las primeras horas, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá a cero, lo que sugiere que las condiciones mejorarán y se tornarán más estables hacia la tarde y la noche. Las lluvias esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.
El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h en la mañana. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la noche, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 14 km/h.
A lo largo del día, el cielo pasará de estar muy nuboso a poco nuboso, y finalmente despejado en las horas de la tarde y la noche. La salida del sol se producirá a las 07:43, mientras que el ocaso se espera para las 20:49, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado y agradable. En resumen, aunque el día comenzará con condiciones inestables, se espera que mejore notablemente hacia la tarde, ofreciendo un tiempo más apacible y propicio para actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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